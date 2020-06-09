Пожежа у трамваї в Кривому Розі: подробиці

Люди встигли самотужки вийти із палаючого трамваю у Кривому Розі. В обід 9 червня загорівся один з вагонів швидкісного маршруту №2.

Пожежа сталася під час слідування за маршрутом від станції Кільце Артема до станції Зарічна, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

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– Пасажири на момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу самостійно покинули салон електротранспорту. В результаті пожежі ніхто не постраждав, – йдеться в повідомленні.

Дезінфекція трамвая по-одеськи

”Це свята вода з Соборки”, заявили троє співробітників комунального підприємства Одесміськелектротранс і ”продезінфікували” вагон трамвая, коли у ньому були пасажири.

26 травня працівники у жовтих захисних костюмах вихлюпували долонею невідому рідину з відра.

Трьох горе-співробітників звільнили. Вони порушили всі встановлені правила карантину.