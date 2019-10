На початку жовтня у Міннеаполісі відбувся марафон Twin Cities Marathon, в якому взяв участь 25-річний Тайлер Мун. Він зареєструвався не під ім’ям, а під словосполученням Ісус Рятує (Jesus Saves). Цей напис надрукували у нього і на майці. Таким способом він хотів підкреслити свою віру у Бога.

Перед забігом чоловік відчував себе прекрасно, але після перших кілометрів у нього почалася тахікардія. На середині дистанції він впав і втратив свідомість – його серце зупинилося.

На щастя, у марафоні брали участь кілька осіб з медичною освітою. Одним з них виявився медбрат на ім’я Ісус, а точніше – американець іспанського походження Хесус Буено (Jesus Bueno). Він зробив Тайлеру масаж серця і штучне дихання. Після цього приїхали лікарі з дефібрилятором, яким вдалося запустити серце Муна.

Тепер Тайлер Мун вважає Хесуса Буено своїм янголом-охоронцем, якого Бог послав йому на допомогу.

Від медалі за подолання марафону Тайлер відмовився і заявив, що хоче повторно взяти участь у забігу у 2020 році.

