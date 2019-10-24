У США під час марафону Twin Cities Marathon учаснику, який зареєструвався під словосполученням Ісус Рятує, раптово стало погано під час забігу. Йому на допомогу прийшов медбрат на ім’я Ісус.

На початку жовтня у Міннеаполісі відбувся марафон Twin Cities Marathon, в якому взяв участь 25-річний Тайлер Мун. Він зареєструвався не під ім’ям, а під словосполученням Ісус Рятує (Jesus Saves). Цей напис надрукували у нього і на майці. Таким способом він хотів підкреслити свою віру у Бога.

Перед забігом чоловік відчував себе прекрасно, але після перших кілометрів у нього почалася тахікардія. На середині дистанції він впав і втратив свідомість – його серце зупинилося.

На щастя, у марафоні брали участь кілька осіб з медичною освітою. Одним з них виявився медбрат на ім’я Ісус, а точніше – американець іспанського походження Хесус Буено (Jesus Bueno). Він зробив Тайлеру масаж серця і штучне дихання. Після цього приїхали лікарі з дефібрилятором, яким вдалося запустити серце Муна.

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Тепер Тайлер Мун вважає Хесуса Буено своїм янголом-охоронцем, якого Бог послав йому на допомогу.

Від медалі за подолання марафону Тайлер відмовився і заявив, що хоче повторно взяти участь у забігу у 2020 році.

Man with “Jesus Saves” race bib collapses with heart attack, is saved by fellow runner named Jesus. https://t.co/11VObRswti — Bryn Stole (@brynstole) October 23, 2019

До речі, кенієць Еліуд Кіпчоге на змаганнях у Відні пробіг марафон менше ніж за дві години, однак цей рекорд не зареєструють.