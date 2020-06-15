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Факти / Україна / Суспільство

Відновили роботу пункти пропуску з окупованим Кримом – перші результати

15 червня запрацювали усі КПВВ на адмінмежі окупованим Кримом.

У перший день відновлення роботи у Крим пропустили 54 людини, повідомляє Державна прикордонна служба.

12 особам окупанти відмовили в пропуску, мотивуючи відсутністю достатніх підстав.

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– З окупованого Криму пропущено 108 осіб. Усі вони будуть проходити самоізоляцію, – додали у Держприкордонслужбі.

КПВВ з Кримом

На адмінмежі з Кримом діє  три пункти пропуску – Чаплинка, Чонгар та Каланчак.

Громадяни, які перетинають кордон, не повинні будуть в обов’язковому порядку проходити обсервацію, однак температуру тіла перевірятимуть. Також залишаються обов’язковими маски і рукавички.

Ще однією умовою, щоб перетнути кордон, буде користування електронним сервісом Дій вдома. Необхідно буде дати письмову згоду на самоізоляцію.

Джерело: Держприкордонслужба

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