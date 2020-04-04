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Факти / Надзвичайні події

У Чернівцях сталася стрілянина – загинув чоловік

У Чернівцях сталася стрілянина, у результаті якої загинув 33-річний чоловік.

Він отримав вогнепальне поранення в живіт. Чоловіка госпіталізували до лікарні, але він помер під час надання медичної допомоги.

Стрілка поки не вдалося затримати, поліція продовжує його пошуки.

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У Чернівцях сталася стрілянина – загинув чоловік / 2 фотографии

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України – умисне вбивство. За скоєння злочину нападнику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві чоловік влаштував хаотичну стрілянину посеред вулиці.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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