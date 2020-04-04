У Чернівцях сталася стрілянина – загинув чоловік

У Чернівцях сталася стрілянина, у результаті якої загинув 33-річний чоловік.

Він отримав вогнепальне поранення в живіт. Чоловіка госпіталізували до лікарні, але він помер під час надання медичної допомоги.

Стрілка поки не вдалося затримати, поліція продовжує його пошуки.

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