У Чернівцях сталася стрілянина, у результаті якої загинув 33-річний чоловік.
Він отримав вогнепальне поранення в живіт. Чоловіка госпіталізували до лікарні, але він помер під час надання медичної допомоги.
Стрілка поки не вдалося затримати, поліція продовжує його пошуки.
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У Чернівцях сталася стрілянина – загинув чоловік / 2 фотографии
Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України – умисне вбивство. За скоєння злочину нападнику загрожує до 15 років позбавлення волі.
Раніше Факти ICTV писали, що у Києві чоловік влаштував хаотичну стрілянину посеред вулиці.
Джерело: Нацполіція
Фото: Нацполіція
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