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Факти / Надзвичайні події

По 31 грн двом потерпілим: Олена Зайцева почала виплату компенсацій за ДТП

Винуватиця скандального ДТП у Харкові Олена Зайцева почала виплачувати компенсацію потерпілим – перша частина склала 31 грн 67 копійок.

Про це повідомила адвокат постраждалих Лариса Матвєєва.

– У рамках виконавчого провадження станом на 19 червня Зайцева виплатила по 31 грн 67 копійок двом потерпілим. У нас є підтвердження про отримання цих коштів.

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Адвокат уточнила, що підсудна зобов’язана виплатити усім потерпілим майже 3 млн гривень.

Інший фігурант справи, Геннадій Дронов, який перебуває у в’язниці на Полтавщині та повинен виплатити таку ж компенсацію, жодних коштів поки не надсилав.

Елітна в’язниця для Зайцевої

Днями журналісти помітили, як Олена Зайцева засмагає із журналом прямо на території колонії. Достовірність фото, які з’явилися в мережі, підтвердило керівництво виправного закладу.

У колонії відмінні умови для засудженої пояснили тим, що вона  перебуває у секторі для засуджених за злочини з необережності.

Жахлива ДТП, внаслідок якої загинуло шестеро осіб, відбулася 18 жовтня 2017 року на одній із центральних вулиць Харкова.

Зайцева, пролетівши на червоне світло на своєму Lexus, врізалася на перехресті у Volkswagen, яким керував Геннадій Дронов.

Джерело: Укрінформ

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