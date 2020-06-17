ДТП на Сумській: Зайцеву зняли, як вона засмагає у колонії з журналом

Засуджена за смертельну ДТП у Харкові, в якій загинули шестеро людей, Олена Зайцева відбуває покарання у відмінних умовах.

Це видно з фото, які з’явилися в мережі, та достовірність яких підтвердило керівництво колонії.

На кадрах Зайцева засмагає у внутрішньому подвір’ї виправного закладу. Поруч із нею на лавці лежить ще одна жінка. За словами Олександри Заграничної, яка опублікувала знімки, друга засуджена – це “ще одна мажорка Валя”.







Засмагає з журналом: у колонії пояснили відмінні умови для Зайцевої / 2 фотографии

Такі умови відбування покарання передбачені для тих, хто перебуває у секторі для засуджених за злочини з необережності, пояснила начальник Покровського виправного центру №79 Інна Мицюк.

За її словами, шістьом засудженим із цього сектору заборонено пересуватися територією закладу та мати з собою мобільні телефони.

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За що сидить Зайцева

Увечері 18 жовтня 2017 року в Харкові Зайцева, пролетівши на червоне світло на своєму Lexus, врізалася на перехресті у Volkswagen, який керував Геннадій Дронов.

Жертвами аварії стали шестеро людей, загалом у ДТП постраждали 11 пішоходів.

26 лютого 2019 року Київський райсуд Харкова визнав Зайцеву і Дронова винними у смертельній аварії та засудив їх до максимального терміну – 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

14 серпня 2019 року Харківський апеляційний суд відмовився скоротити термін ув’язнення Зайцевої до п’яти років, як цього просив її захист в апеляції.

3 квітня 2020 року Верховний суд не задовольнив скарги Зайцевої та Дронова, залишивши їх за ґратами.

Фото: Олександра Загранична