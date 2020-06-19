Виновница скандального ДТП в Харькове Елена Зайцева начала выплачивать компенсацию потерпевшим — первая часть составила 31 грн 67 копеек.

Об этом сообщила адвокат пострадавших Лариса Матвеева.

— В рамках исполнительного производства по состоянию на 19 июня Зайцева выплатила по 31 грн 67 копеек двум пострадавшим. У нас есть подтверждение о получении этих средств.

Читайте: Зайцева и Дронов будут отбывать весь срок наказания — решение ВСУ

Адвокат уточнила, что подсудимая должна выплатить всем пострадавшим почти 3 млн гривен.

Другой фигурант дела, Геннадий Дронов, который отбывает срок в тюрьме на Полтавщине и должен выплатить такую ​​же компенсацию, никаких средств пока не отправлял.

Элитная тюрьма для Зайцевой

На днях журналисты заметили, как Елена Зайцева загорает с журналом прямо на территории колонии. Достоверность фото, которые появились в сети, подтвердило руководство исправительного учреждения.

В колонии отличные условия для осужденной объяснили тем, что она находится в секторе для осужденных за преступления по неосторожности.

Ужасное ДТП, в результате которого погибли шесть человек, состоялся 18 октября 2017 года на одной из центральных улиц Харькова.

Зайцева, пролетев на красный свет на своем Lexus, врезалась на перекрестке в Volkswagen, в котором ехал Геннадий Дронов.