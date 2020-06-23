PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Погода

У Києві очікується гроза жовтого рівня небезпеки

23 червня у Києві очікується гроза І (жовтого) рівня небезпеки.

Синоптики прогнозують мінливу хмарність, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура +25-27°С.

Читайте: До 40°С і дощі: синоптики дали прогноз погоди в Україні на червень

Погода в Україні на сьогодні - 23 червень

Щоб не постраждати під час грози фахівці рекомендують:

  • щільно закрити вікна і прибрати з балконів предмети, які можуть випасти назовні;
  • на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі і дерев;
  • у разі сильного вітру ховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

Також під час грози рекомендується вимкнути електроприлади.

Погода на 23 червня

В Україні йтимуть дощі, температура повітря прогріється до +29°С. Найспекотніше буде на сході, найпрохолодніше – на заході та півночі.

У центрі місцями пройдуть дощі, температура вночі до +14°С, вдень до +29°С. На півдні пройдуть дощі.

Джерело: Гідрометцентр

Теги: ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх