Погода в Україні на сьогодні - 23 червень

23 червня у Києві очікується гроза І (жовтого) рівня небезпеки.

Синоптики прогнозують мінливу хмарність, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура +25-27°С.

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Щоб не постраждати під час грози фахівці рекомендують:

щільно закрити вікна і прибрати з балконів предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі і дерев;

у разі сильного вітру ховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

Також під час грози рекомендується вимкнути електроприлади.

Погода на 23 червня

В Україні йтимуть дощі, температура повітря прогріється до +29°С. Найспекотніше буде на сході, найпрохолодніше – на заході та півночі.

У центрі місцями пройдуть дощі, температура вночі до +14°С, вдень до +29°С. На півдні пройдуть дощі.