Погода в Україні на сьогодні - 23 червень

23 червня у Києві очікується гроза І (жовтого) рівня небезпеки.
Синоптики прогнозують мінливу хмарність, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура +25-27°С.
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Щоб не постраждати під час грози фахівці рекомендують:
- щільно закрити вікна і прибрати з балконів предмети, які можуть випасти назовні;
- на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі і дерев;
- у разі сильного вітру ховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.
Також під час грози рекомендується вимкнути електроприлади.
Погода на 23 червня
В Україні йтимуть дощі, температура повітря прогріється до +29°С. Найспекотніше буде на сході, найпрохолодніше – на заході та півночі.
У центрі місцями пройдуть дощі, температура вночі до +14°С, вдень до +29°С. На півдні пройдуть дощі.