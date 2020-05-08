У США літак насмерть збив людину в аеропорту

У США літак збив людину на злітно-посадковій смузі аеропорту в Остіні, штат Техас.

Про це повідомили у місцевому департаменті швидкої допомоги, а незабаром і в керівництві аеропорту.

Літак, що прибував із Далласу, належав відомій авіакомпанії Southwest Airlines.

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Як стверджують у Федеральному управління авіації, пілоти літака виявили тіло загиблого чоловіка на злітно-посадковій смузі.

– Той чоловік не повинен був перебувати на смузі під час прильоту літака, ми обов’язково розслідуємо цю справу, – заявив речник аеропорту Брайс Дюбі.

Multiple assets responding 3600 Presidential Blvd (20:22) Reported person possibly struck by an airplane on a runway. More information to follow. — ATCEMS (@ATCEMS) May 8, 2020

AUS is aware of an individual that was struck and killed on runway 17R by a landing aircraft earlier this evening. The incident is currently under investigation and we will provide more information as it becomes available. — Austin-Bergstrom International Airport (@AUStinAirport) May 8, 2020

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