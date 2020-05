У США літак насмерть збив людину в аеропорту

У США літак збив людину на злітно-посадковій смузі аеропорту в Остіні, штат Техас.

Про це повідомили у місцевому департаменті швидкої допомоги, а незабаром і в керівництві аеропорту.

Літак, що прибував із Далласу, належав відомій авіакомпанії Southwest Airlines.

Читайте: У США помер автор хіта Ain’t No Sunshine Білл Візерс

Як стверджують у Федеральному управління авіації, пілоти літака виявили тіло загиблого чоловіка на злітно-посадковій смузі.

AUS is aware of an individual that was struck and killed on runway 17R by a landing aircraft earlier this evening. The incident is currently under investigation and we will provide more information as it becomes available.

— Austin-Bergstrom International Airport (@AUStinAirport) May 8, 2020