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Факти / Надзвичайні події

У США літак насмерть збив людину в аеропорту

У США літак збив людину на злітно-посадковій смузі аеропорту в Остіні, штат Техас.

Про це повідомили у місцевому департаменті швидкої допомоги, а незабаром і в керівництві аеропорту.

Літак, що прибував із Далласу, належав відомій авіакомпанії Southwest Airlines.

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Як стверджують у Федеральному управління авіації,  пілоти літака виявили тіло загиблого чоловіка на злітно-посадковій смузі.

– Той чоловік не повинен був перебувати на смузі під час прильоту літака, ми обов’язково розслідуємо цю справу, – заявив речник аеропорту Брайс Дюбі.

Раніше Факти ICTV розповідали про те, що в США (штат Мічиган) сім’я вбила охоронця супермаркету за відмову впускати до магазину без медичних масок.

Фото: Dreamstime

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