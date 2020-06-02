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Факти / Надзвичайні події

У США діти 7 та 6 років викрали авто у бабусі та розбилися на смерть

У штаті Міссурі (США) 7-річний хлопчик та його 6-річний брат викрали автомобіль у своєї бабусі, аби покататися.

За кермом був 7-річний, який їхав на великій швидкості, а на пасажирському сидінні перебував його брат.

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Дитина не впоралася з керуванням, на великій швидкості він виїхав на поле, а потім на путівець. Авто підкинуло в повітря, воно врізалося в огорожу, перекинулося, протаранило дерево і загорілося.

Діти не були пристебнуті. Обидва хлопчаки загинули на місці події.

  • ДТП в США: діти 7 та 6 років розбилися насмерть
  • ДТП в США: діти 7 та 6 років розбилися насмерть
  • ДТП в США: діти 7 та 6 років розбилися насмерть
  • ДТП в США: діти 7 та 6 років розбилися насмерть
  • ДТП в США: діти 7 та 6 років розбилися насмерть
  • ДТП в США: діти 7 та 6 років розбилися насмерть
У США діти 7 та 6 років викрали авто у бабусі та розбилися на смерть / 3 фотографии

ДТП у Полтаві

Раніше в Україні в місті Полтава також сталася ДТП з перевертанням. Сержант Нацполіції, перебуваючи за кермом Mercedes Sprinter, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, після чого з’їхав у кювет. Автомобіль перевернувся, а пасажир (теж поліцейський) від отриманих травм загинув на місці. Ще один правоохоронець і цивільна особа госпіталізовані до місцевої лікарні.

Статистика ДТП в Україні  за період з 1 січня 2020 року до 30 квітня невтішна – 45 272 аварії.

Джерело: People

Фото: Darryl Forte

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