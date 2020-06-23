Негода в західних областях: Зеленський доручив Кабміну організувати оперативну допомогу

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів зайнятися оперативною допомогою жителям західних областей країни, де вирує негода.
Одним із завдань уряду є відправка до постраждалих регіонів гуманітарного вантажу.
– Повені – це страшна проблема, яка вимагає ретельного стратегічного рішення, – наголосив Зеленський.
Повені та сильні опади у західних областях
Рятувальника ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки негоди в Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та Львівській областях.
В Івано-Франківській області три людини загинули внаслідок негоди, підтоплено 866 домогосподарств. 29 населених пунктів заблоковані водою.
У Закарпатській області під воду пішли 70 дворогосподарств та 40 гектар пасовищ. Через повінь у декількох місцях зупинено рух транспорту на трасах державного значення.
У Чернівецькій області зруйновано тіло дамби на р. Черемош, рятувальники ДСНС укріплюють береги після того, як вода знесла берегоукріплення. Також на одній із трас через велику воду утворилося провалля.
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У Львівській області підтоплені близько 100 житлових будинків, недіюча школа, ветеринарний пункт, два продуктові магазини і бібліотека.