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Факти / Надзвичайні події

Негода в західних областях: Зеленський доручив Кабміну організувати оперативну допомогу

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів зайнятися оперативною допомогою жителям західних областей країни, де вирує негода.

Одним із завдань уряду є відправка до постраждалих регіонів гуманітарного вантажу.

– Повені – це страшна проблема, яка вимагає ретельного стратегічного рішення, – наголосив Зеленський.

Повені та сильні опади у західних областях

Рятувальника ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки негоди в Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та Львівській областях.


В Івано-Франківській області три людини загинули внаслідок негоди, підтоплено 866 домогосподарств. 29 населених пунктів заблоковані водою.

У Закарпатській області під воду пішли 70 дворогосподарств та 40 гектар пасовищ. Через повінь у декількох місцях зупинено рух транспорту на трасах державного значення.

У Чернівецькій області зруйновано тіло дамби на р. Черемош, рятувальники ДСНС укріплюють береги після того, як вода знесла берегоукріплення. Також на одній із трас через велику воду утворилося провалля.

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У Львівській області підтоплені близько 100 житлових будинків, недіюча школа, ветеринарний пункт, два продуктові магазини і бібліотека.

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