Повінь на Західній Україні зняли з вертольота – перше відео

Через негоду на Закарпатті постраждали жителі більше 200 населених пунктів у Західній Україні. В результаті стихії в Івано-Франківській області загинули три людини. Одна людина вважається безвісти зниклим.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков здійснили повітряний моніторинг самих затоплених районів Західної України.

За словами Арсена Авакова, найбільше постраждали Верховинський, Косівський, Рожнятівський райони. Відповідно до показників, випало до 70% місячної норми опадів.

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Зараз заблокований проїзд до 29 селищ, також порушено транспортне сполучення з 34 населеними пунктами.

Через повені пошкоджено 130 мостів в Івано-Франківській області, а також пошкоджено 429, 7 км автодоріг.

Сильна негода 23 червня утворилася в західних областях: Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській. Також в Прикарпатті затопило гірськолижний курорт Буковель.

Фото: МВС