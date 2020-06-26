Антисептики з контрафакту: у Дніпрі СБУ виявила незаконну лабораторію

У Дніпрі п’ятеро місцевих мешканців незаконно виготовляли антисептики на основі контрафактного спирту, який вони купували в інших регіонах України.

Лабораторію із виготовлення засобів вони облаштували у промисловому районі Дніпра. Чоловіки розбавляли спирт, знижуючи його градус, та виготовляли неякісні антисептики. Виробництво тривало понад три місяці.

– Лінія виготовляла 10 тис. флаконів щомісяця, орієнтовна вартість – майже 1,3 млн грн, – йдеться у повідомленні.

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СБУ вилучила понад три тонни спиртової суміші та п’ять тонн хімічних речовин.

За незаконне виготовлення підакцизних товарів та шахрайство правоохоронці відкрили провадження за ч. 3 ст. 204 і ст. 190 ККУ.

У травні 2020 року СБУ викрила групу осіб, які також незаконно виготовляли антисептики та продавали їх на території України.

Правоохоронці вилучили 4 тис. антисептиків, а також матеріали для їх виготовлення.

Загальна вартість вироблених антисептиків – майже 1 млн грн, звітували у СБУ.