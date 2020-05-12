У Дніпропетровській області силовики СБУ викрили групу зловмисників, яка займалася продажем неякісних протиепідемічних засобів.

Про це повідомили у прес-службі відомства.

Троє жителів Кривого Рогу виготовляли антисептики у підпільному цеху на околиці міста.

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У Кривому Розі СБУ викрила підпільний цех з виробництва неякісних антисептиків / 3 фотографии

Готову продукцію зловмисники збували через інтернет та власних оптово-роздрібних торговельних точках, – йдеться у заяві.

– Фальсифікат виготовлявся під виглядом відомого вітчизняного бренду, але з неякісної сировини сумнівного походження.

Під час обшуків було вилучено 4 тис. вже готових для продажу антисептиків, 300 л спирту, гліцерин, порожню тару та документи чорнової бухгалтерії.

За словами правоохоронців, загальна вартість “товару” становить майже 1 млн гривень.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, як у Києві група злочинців намагалися викрасти медичних масок на 1 млн гривень. Для цього вони представлялися працівниками українських спецслужб.