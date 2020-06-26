Антисептики из контрафакта: в Днепре СБУ обнаружила незаконную лабораторию

В Днепре пятеро местных жителей незаконно изготавливали антисептики на основе контрафактного спирта, который они покупали в других регионах Украины.

Лабораторию по изготовлению средств они обустроили в промышленном районе Днепра. Мужчины разбавляли спирт, понижая его градус, и изготавливали некачественные антисептики. Производство продолжалось более трех месяцев.

— Линия производила 10 тыс. флаконов ежемесячно, ориентировочная стоимость — почти 1,3 млн грн, — говорится в сообщении.

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СБУ изъяла более трех тонн спиртовой смеси и пять тонн химических веществ.

За незаконное изготовление подакцизных товаров и мошенничество правоохранители открыли производство по ч. 3 ст. 204 и ст. 190 УКУ.

В мае 2020 года СБУ разоблачила группу лиц, которые также незаконно изготавливали антисептики и продавали их на территории Украины.

Правоохранители изъяли 4 тыс. антисептиков, а также материалы для их изготовления.

Общая стоимость произведенных антисептиков — почти 1 млн грн, отчитывались в СБУ.