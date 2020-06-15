Вбивство немовляти у Запоріжжі: правда про нелегальні садочки

У Запоріжжі триває розгляд справи горе-няні, яка задушила півторарічну дівчинку у приватному дитсадку.

Адвокат підсудної подав клопотання щодо зміни запобіжного заходу із утримання в СІЗО на домашній арешт.

– Їй не місце у СІЗО, бо її досвід каже, що вона зробила все можливе, аби реанімувати дитину. Ми вважаємо, що це був нещасний випадок.

До апеляційного суду прийшли рідні та небайдужі, щоб заявити – цей злочин не був “нещасним випадком”.

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Засідання було напруженим: у декого із присутніх не витримували нерви, жінки плакали, а одній навіть довелося викликати швидку допомогу.

Суд під аплодисменти присутніх ухвалив рішення не задовольняти звернення адвоката няні. Підозрювана залишиться в СІЗО, слідство триває.

Після цієї резонансної справи чимало батьків задумалися, чи потрібно економити на дитячих садочках, надаючи перевагу приватним “установам”, які зазвичай ніким не перевіряються.

– Ми управляємо освітою, ми ж не детективи. Я знав, що є люди, які віддають своїх дітлахів так званим няням. До речі вони вважають, що це дуже добре. На жаль, ми вже побачили, до чого це може призвести, – прокоментував директор департаменту освіти і науки Запорізької міськради Станіслав Романчук.

Експерти стверджують, що у кожному великому місці таких квартир-садочків – десятки. І зазвичай їхні власники не мають жодної педагогічної освіти та навичок виховання дітей.

– Віддають, тому що недорого. Наприклад, якщо віддавати дитину у спеціалізований дитсадок, цінник стартуватиме щонайменше від 5 тис. гривень. Мамі простіше віддати комусь 100 гривень за квартиру-садок, аніж за нормальний заклад, – розповіла Марія Бартиш, яка підбирає нянь для батьків.

Знайти нелегальний дитячий садочок на квартирі неважко: в інтернеті розміщено десятки оголошень.Тарифи – від 40 грн за годину. Беруть дітей будь-якого віку та статі, навіть із хронічними захворюваннями.

Більшість таких квартир не мають практично ніяких умов для немовлят, а за технікою безпеки та санітарією стежити нікому, оскільки “садочки” ніде не оформлені.

Інцидент у Запоріжжі доводить, що навіть камери відеоспостереження не дають гарантій, що з дитиною не станеться лиха.

Про жахливе вбивство півторарічної дівчинки у Запоріжжі стало відомо 5 червня.

Жінка, яка за освітою є медсестрою, організувала у свій квартирі приватний дитсадок і набирала на виховання дітей за оголошенням.

Доглядаючи за півторарічною дівчинкою, няня примотала до її обличчя подушку, щоб та не кричала, а сама пішла займатися своїми справами.

Через подушку на обличчі дитина захлинулася і померла. Правоохоронці досі не можуть знайти знаряддя вбивства, подушку; розслідування триває.