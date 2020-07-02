Віднесло на матраці в море: у Залізному Порту потонула 3-річна дівчинка
У Залізному Порту Херсонської області загинула 3-річна дівчинка під час купання на морі.
Відомо, що дитина приїхала на відпочинок разом з 56-річною бабусею та її 38-річним співмешканцем.
– 38-річний чоловік пояснив, що пішов купатися з онукою своєї співмешканки, дівчинка перебувала на надувному матраці і вони відплили приблизно на 50 метрів від берега. Потім дівчинка випала з матраца в море, чоловік намагався плисти з дитиною до берега, але не розрахував сили. До берега він доплив сам, потім викликав рятувальників, – розповідали в місцевій поліції.
Читайте: Катався на дірявому човні: 9-річний хлопчик загинув на очах у брата та сестри
Врятувати дівчинку не вдалося. Правоохоронці порушили кримінальну справу за п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) і ч. 3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) КК України.
Тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу.
У Сєвєродонецьку потонув батько з сином
У Сєвєродонецьку потонули на озері батько зі своїм 9-річним сином.
Очевидці розповіли, що чоловік 1987 року народження купався з дитиною на озері, проте так і не випірнув з води.
Через півтори години пошуків водолази з дна озера дістали тіла чоловіка і дитини.