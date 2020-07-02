В Железном Порту Херсонской области погибла 3-летняя девочка во время купания на море.

Известно, что ребенок приехал на отдых вместе с 56-летней бабушкой и ее 38-летним сожителем.

— 38-летний мужчина объяснил, что пошел купаться с внучкой своей сожительницы, девочка находилась на надувном матрасе и они отплыли примерно на 50 метров от берега. Затем девочка выпала с матраса в море, мужчина пытался плыть с ребенком до берега, но не рассчитал силы. К берегу он доплыл сам, потом вызвал спасателей, — рассказывали в местной полиции.

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Спасти девочку не удалось. Правоохранители открыли уголовное дело по п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) УК Украины.

Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

В Северодонецке утонул отец с сыном

В Северодонецке утонули на озере отец со своим 9-летним сыном.

Очевидцы рассказали, что мужчина 1987 года рождения купался с ребенком на озере, однако так и не вынырнул из воды.

Через полтора часа поисков водолазы со дна озера достали тела мужчины и ребенка.