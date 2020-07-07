Сьогодні, 7 липня, на Одещині водій автомобіля Dodge на смерть збив 10-річну дівчинку на пішохідному переході.

Наїзд на дитину було скоєно на трасі Київ-Одеса неподалік села Алтестове, коли дівчинка переходила дорогу разом зі своєю тіткою.

За кермом Dodge був 48-річний чоловік.

Правоохоронці вирішують питання про відкриття справи за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).







Під Одесою водій Dodge на смерть збив дівчинку на пішохідному переході / 2 фотографии

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В Одесі водій без прав збив чотирьох дітей на переході

8 червня 2020 року в Одесі громадянин Азербайджану за кермом ВАЗ збив чотирьох дітей на пішохідному переході.

Один із хлопчиків отримав травми ніг.

Правоохоронці, які прибули на місце аварії, встановили, що водій не мав посвідчення, яке дає право на керування транспортним засобом.