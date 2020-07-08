Негода на Одещині: град розміром з яйце та повалені дерева

Південь Одещини постраждав від великого граду та сильної зливи зі шквалами. Через опади було підтоплено низку населених пунктів, зокрема, місто Арциз.

Фотографії граду, розмір якого сягає курячого яйця, опублікували у мережі очевидці.



























На Одещині випав град розміром з яйце, в Одесі дерево впало на чоловіка / 7 фотографий

Негода в Ізмаїлі валила дерева та пошкодила мережу енергопостачання, повідомив мер міста Андрій Абрамченко.















На Одещині випав град розміром з яйце, в Одесі дерево впало на чоловіка / 4 фотографии

В Одесі повалене вітром дерево травмувало чоловіка, який перебував біля багатоповерхового житлового будинку. Постраждалого госпіталізували.

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Одесу затопило в перший день липня

1 липня Митна площа в Одесі перетворилася на озеро, а Ланжеронівський узвіз – на справжній водоспад.

Такі наслідки негоди спостерігали також мешканці Балківської та Приморської вулиць.

Фото: Ракурс, Андрій Абрамченко