PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

На Одещині випав град розміром з яйце, в Одесі дерево впало на чоловіка

Південь Одещини постраждав від великого граду та сильної зливи зі шквалами. Через опади було підтоплено низку населених пунктів, зокрема, місто Арциз.

Фотографії граду, розмір якого сягає курячого яйця, опублікували у мережі очевидці.

  • Негода на Одещині: град розміром з яйце та повалені дерева
  • Негода на Одещині: град розміром з яйце та повалені дерева
  • Негода на Одещині: град розміром з яйце та повалені дерева
  • Негода на Одещині: град розміром з яйце та повалені дерева
  • Негода на Одещині: град розміром з яйце та повалені дерева
  • Негода на Одещині: град розміром з яйце та повалені дерева
  • Негода на Одещині: град розміром з яйце та повалені дерева
  • Негода на Одещині: град розміром з яйце та повалені дерева
  • Негода на Одещині: град розміром з яйце та повалені дерева
  • Негода на Одещині: град розміром з яйце та повалені дерева
  • Негода на Одещині: град розміром з яйце та повалені дерева
  • Негода на Одещині: град розміром з яйце та повалені дерева
  • Негода на Одещині: град розміром з яйце та повалені дерева
  • Негода на Одещині: град розміром з яйце та повалені дерева
На Одещині випав град розміром з яйце, в Одесі дерево впало на чоловіка / 7 фотографий

Негода в Ізмаїлі валила дерева та пошкодила мережу енергопостачання, повідомив мер міста Андрій Абрамченко.

  • Негода на Одещині: град розміром з яйце та повалені дерева
  • Негода на Одещині: град розміром з яйце та повалені дерева
  • Негода на Одещині: град розміром з яйце та повалені дерева
  • Негода на Одещині: град розміром з яйце та повалені дерева
  • Негода на Одещині: град розміром з яйце та повалені дерева
  • Негода на Одещині: град розміром з яйце та повалені дерева
  • Негода на Одещині: град розміром з яйце та повалені дерева
  • Негода на Одещині: град розміром з яйце та повалені дерева
На Одещині випав град розміром з яйце, в Одесі дерево впало на чоловіка / 4 фотографии

В Одесі повалене вітром дерево травмувало чоловіка, який перебував біля багатоповерхового житлового будинку. Постраждалого госпіталізували.

Читайте: Може бути і підпал: чому горять ліси на Луганщині

Одесу затопило в перший день липня

1 липня Митна площа в Одесі перетворилася на озеро, а Ланжеронівський узвіз – на справжній водоспад.

Такі наслідки негоди спостерігали також мешканці Балківської та Приморської вулиць.

Фото: Ракурс, Андрій Абрамченко

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка