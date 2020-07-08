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Факты / Происшествия

В Одесской области выпал град размером с яйцо, в Одессе дерево упало на мужчину

Юг Одесской области пострадал от града и сильного ливня со шквалами. Из-за осадков были подтоплены ряд населенных пунктов, в частности, город Арциз.

Фотографии града, размер которого достигает куриного яйца, опубликовали в сети очевидцы.

  • Непогода в Одесской области: град размером с яйцо и поваленные деревья
  • Непогода в Одесской области: град размером с яйцо и поваленные деревья
  • Непогода в Одесской области: град размером с яйцо и поваленные деревья
  • Непогода в Одесской области: град размером с яйцо и поваленные деревья
  • Непогода в Одесской области: град размером с яйцо и поваленные деревья
  • Непогода в Одесской области: град размером с яйцо и поваленные деревья
  • Непогода в Одесской области: град размером с яйцо и поваленные деревья
  • Непогода в Одесской области: град размером с яйцо и поваленные деревья
  • Непогода в Одесской области: град размером с яйцо и поваленные деревья
  • Непогода в Одесской области: град размером с яйцо и поваленные деревья
  • Непогода в Одесской области: град размером с яйцо и поваленные деревья
  • Непогода в Одесской области: град размером с яйцо и поваленные деревья
  • Непогода в Одесской области: град размером с яйцо и поваленные деревья
  • Непогода в Одесской области: град размером с яйцо и поваленные деревья
В Одесской области выпал град размером с яйцо, в Одессе дерево упало на мужчину / 7 фотографий

Непогода в Измаиле валила деревья и повредила сеть энергоснабжения, сообщил мэр города Андрей Абрамченко.

  • Непогода в Одесской области: град размером с яйцо и поваленные деревья
  • Непогода в Одесской области: град размером с яйцо и поваленные деревья
  • Непогода в Одесской области: град размером с яйцо и поваленные деревья
  • Непогода в Одесской области: град размером с яйцо и поваленные деревья
  • Непогода в Одесской области: град размером с яйцо и поваленные деревья
  • Непогода в Одесской области: град размером с яйцо и поваленные деревья
  • Непогода в Одесской области: град размером с яйцо и поваленные деревья
  • Непогода в Одесской области: град размером с яйцо и поваленные деревья
В Одесской области выпал град размером с яйцо, в Одессе дерево упало на мужчину / 4 фотографии

В Одессе поваленное ветром дерево травмировало мужчину, находившегося возле многоэтажного жилого дома. Пострадавшего госпитализировали.

Читайте: Может быть и поджог: почему горят леса в Луганской области

Одессу затопило в первый день июля

1 июля Таможенная площадь в Одессе превратилась в озеро, а Ланжероновский спуск — в настоящий водопад.

Такие последствия непогоды наблюдали также жители Балковской и Приморской улиц.

Фото: Ракурс, Андрей Абрамченко

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