Непогода в Одесской области: град размером с яйцо и поваленные деревья

Юг Одесской области пострадал от града и сильного ливня со шквалами. Из-за осадков были подтоплены ряд населенных пунктов, в частности, город Арциз.
Фотографии града, размер которого достигает куриного яйца, опубликовали в сети очевидцы.
Непогода в Измаиле валила деревья и повредила сеть энергоснабжения, сообщил мэр города Андрей Абрамченко.
В Одессе поваленное ветром дерево травмировало мужчину, находившегося возле многоэтажного жилого дома. Пострадавшего госпитализировали.
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Одессу затопило в первый день июля
1 июля Таможенная площадь в Одессе превратилась в озеро, а Ланжероновский спуск — в настоящий водопад.
Такие последствия непогоды наблюдали также жители Балковской и Приморской улиц.
Фото: Ракурс, Андрей Абрамченко