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Факти / Україна

Водоспад на вулиці і фонтани з люків: Одесу накрила сильна злива

В Одесі пройшла сильна злива, в результаті чого деякі вулиці перетворилися на справжні річки і навіть водоспади. Зокрема, через негоду підтопленими були Балківська та частина Приморської вулиці.

Митна площа взагалі перетворилася на озеро, а Ланжеронівський узвіз – на справжній водоспад.

Попри те, що з люків били справжні фонтани, легкові автомобілі та маршрутки змогли вільно їхати, а от тролейбусам довелося чекати, поки вода зійде.

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  • Негода в Одесі: злива затопила вулиці
  • Негода в Одесі: злива затопила вулиці
  • Негода в Одесі: злива затопила вулиці
  • Негода в Одесі: злива затопила вулиці
  • Негода в Одесі: злива затопила вулиці
  • Негода в Одесі: злива затопила вулиці
  • Негода в Одесі: злива затопила вулиці
  • Негода в Одесі: злива затопила вулиці
Водоспад на вулиці і фонтани з люків: Одесу накрила сильна злива / 4 фотографии

Від негоди постраждала не тільки Одеса, затопило і Маріуполь. Через сильні зливи у місті затопило вулиці, а пориви вітру повалили дерева.

Працівники ДСНС відкачали 205 кубометрів води та прибрали 28 дерев.

Фото: Думська

Джерело: Думская

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