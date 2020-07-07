Лісові пожежі на Луганщині: названо попередню причину

Попередньо масштабні лісові пожежі на Луганщині могли виникнути внаслідок підпалу, заявив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.
– Поки що немає аналізу, але це може бути і підпал, – повідомив він.
Через сильний вітер увесь ліс спалахнув “за півтори-дві хвилини”, незважаючи на те, що там облаштовані захисні смуги, уточнив Гайдай.
Площа пожежі нині складає близько 100 га.
Внаслідок пожежі загинули п’ятеро осіб, ще дев’ятеро постраждали.
Правоохоронці здійснюють заходи з евакуації мешканців.
За даними ДСНС, вогонь знищив близько 80 дачних будинків садового кооперативу Вовча яма і 30 дачних будинків в селі Смолянинове.
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Що горить на Луганщині
6 липня вдень лісова пожежа на Луганщині виникла поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району на території двох лісництв.
Станом на 19.20 7 липня намагаються загасити вогонь понад 360 осіб за допомогою 85 одиниць техніки.
До гасіння залучили ЗСУ та Нацгвардію. На місце пожежі має прибути голова ДСНС Микола Чечоткін.
Фото: Тетяна Погукай