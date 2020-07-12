На Старобухівській трасі за п’ять кілометрів від Києва внаслідок аварії загинули троє людей: двоє дорослих та 8-річна дівчинка.

Ще двох хлопчиків 10 та 12 років госпіталізовано у критичному стані.

Свідки розповіли, що Mercedes в‘їхав у Mercedes Sprinter, а потім виїхав на зустрічну смугу, де протаранив Hyundai, в якому перебували п’ятеро постраждалих. Після аварії Mercedes злетів у кювет.











ДТП на Старобухівській трасі під Києвом: троє загиблих, ще двоє дітей постраждали / 3 фотографии

ЗМІ пишуть із посиланням на очевидців, що водій Mercedes мав ознаки алкогольного та наркотичного сп’яніння.

Неймовірно сильна аварія сталася на Старообухівській трасі (5км від Києва). Автомобілі та уламки розкидано по всій дорозі.

За попередньою інформацією від свідків, три особи (із #Hyundai) загинули на місці, потерпілих з #Mercedes (#AI0999HB) госпіталізували. Ще є інфа, що водій Mercedes перебуває у нетверезому стані. Перевіряємо. P.S: люди хотіли влаштувати суд Лінча на місці, але щось їм стало на заваді. Опубликовано Киев Оперативный Воскресенье, 12 июля 2020 г.

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Смертельна ДТП у Дніпрі

9 липня у Дніпрі зіткнулися мікроавтобус Volkswagen Crafter і Ford Focus. Внаслідок аварії загинули троє людей – водій та двоє пасажирів Ford.

За версією поліції, водій мікроавтобуса, здійснюючи об’їзд вантажівки MAN, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковиком.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Джерело: Київ Інформ

Фото: Київ Інформ