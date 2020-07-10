ДТП у Дніпрі: жертв аварії уже три, водія затримали

У смертельній ДТП у Дніпрі, яка сталася на Полтавському шосе близько 23.00 9 липня, загинули троє людей – водій та двоє пасажирів Ford Focus.

Постраждав також 26-річний водій мікроавтобуса Volkswagen Crafter – його госпіталізували до лікарні.

Саме він, за версією поліції, здійснюючи об’їзд вантажівки MAN, виїхав зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Ford Focus.

Тому його затримали і згодом оголосять підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, а суд обере запобіжний захід.

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Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.







Смертельна ДТП у Дніпрі: кількість жертв зросла до трьох, водія затримали / 2 фотографии

У ДСНС повідомляли, що внаслідок ДТП у Дніпрі 9 липня загинули дві людини, ще трьої госпіталізували.

Аварія сталася за участі вантажівки MAN, вантажного мікроавтобуса Volkswagen Crafter і Ford Focus.

Відразу після ДТП очевидці аварії змогли дістати з Ford Focus тіло 32-річної жінки, а рятувальники деблокували труп другого пасажира з цього авто. Це чоловік 1966 року народження.