Підозрюваний у скоєнні смертельної аварії у Козині Обухівського району Київської області є уродженцем Росії. 39-річний Антон Желепа двічі був судимий.

Ввечері 12 липня чоловік кермував Mercedes, який протаранив Hyundai.

У 2007 році Желепу засудили до чотирьох років ув’язнення з іспитовим строком у два роки за бійку з поліцейським.

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У 2010 році він збив жінку на авто. Чоловіка засудили до 3,6 роки тюрми и на три роки позбавили водійських прав.

Київ оперативний опублікував відео затримання Желепи у 2018 році поліцією. Увага, присутня ненормативна лексика.

Реакція прокуратури

Проти чоловіка прокуратура Києва порушила кримінальне провадження за статтею Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

Йому загрожує до 10 років тюрми.

За попередніми результатами драгера, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння, додали у прокуратурі.

ДТП на Старообухівській автотрасі

12 липня поруч з Конча-Заспою у смертельній аварії загинула родина – двоє батьків та 8-річна дівчинка та 10-річний хлопчик.

Легковик Mercedes в‘їхав у мікроавтобус Mercedes Sprinter. Йог овикинуло на зустрічну смугу, де він протаранив Hyundai. Загиблі перебували у ньому.

Після аварії Mercedes злетів у кювет.

Джерело: Київ оперативний, прокуратура Києва