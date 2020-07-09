PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Львові іноземець на Audi в’їхав у будинок – є постраждалі

У Львові на вулиці Личаківській сталося ДТП 9 липня близько 5.00.

За інформацією правоохоронців, автомобіль Audi, за кермом якого був 21-річний іноземець, з’їхав з дороги та врізався у будинок.

Читайте: Під Одесою водій Dodge на смерть збив дівчинку на пішохідному переході

 – Водій автомобіля Audi, 21-річний іноземець, не впорався з керуванням, коли автомобіль з’їхав з проїзної частини та зіткнувся зі стіною будинку, – йдеться у повідомленні поліції Львівської області.

У авто перебували ще двоє іноземців 21-річного віку. Вони звернулись за допомогою до медиків. Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

ДТП у Львівській області

На автодорозі Київ-Чоп мікроавтобус Volkswagen зіткнувся з легковиком Audi 3 липня. Внаслідок зіткнення постраждало 11 осіб.

За даними львівської поліції, Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху і врізався у легковий автомобіль. За медичною допомогою звернулись 11 осіб, а водій Audi та двоє його пасажирок у лікарні.

Джерело: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка