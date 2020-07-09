У Львові на вулиці Личаківській сталося ДТП 9 липня близько 5.00.

За інформацією правоохоронців, автомобіль Audi, за кермом якого був 21-річний іноземець, з’їхав з дороги та врізався у будинок.

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– Водій автомобіля Audi, 21-річний іноземець, не впорався з керуванням, коли автомобіль з’їхав з проїзної частини та зіткнувся зі стіною будинку, – йдеться у повідомленні поліції Львівської області.

У авто перебували ще двоє іноземців 21-річного віку. Вони звернулись за допомогою до медиків. Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

ДТП у Львівській області

На автодорозі Київ-Чоп мікроавтобус Volkswagen зіткнувся з легковиком Audi 3 липня. Внаслідок зіткнення постраждало 11 осіб.

За даними львівської поліції, Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху і врізався у легковий автомобіль. За медичною допомогою звернулись 11 осіб, а водій Audi та двоє його пасажирок у лікарні.