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Факти / Надзвичайні події

У двох кав’ярнях Полтави стався вибух

У Полтаві близько 10.00 невідомий чоловік кинув пакет в місцеву кав’ярню. Вміст пакету вибухнув у приміщенні закладу. За попередньою інформацією, це були петарди.

У цей день стався ще один вибух, але вже в іншому кафе на вулиці Зигіна. В обох випадках ніхто з людей не постраждав.

Вибух в кафе у Полтаві - у приміщення кинули петарди

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На місці подій працюють слідчі та спеціалісти вибухотехнічної служби, які з’ясовують обставини.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років ув’язнення.

Підрив авто на Полтавщині

Вранці 7 липня в Полтавській області біля села Тишки Лубенського району невідомі підірвали автомобіль Газель, який належить Укрпошті.

Зловмисники вкрали гроші та табельний пістолет охоронця. В результаті події тілесні ушкодження отримали двоє людей, які перебували в авто.

Джерело: Нацполіція

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