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Факти / Надзвичайні події

Вкрали 2,5 млн грн: на Полтавщині підірвали авто Укрпошти зі співробітниками всередині

Вранці 7 липня в Полтавській області біля села Тишки Лубенського району невідомі підірвали автомобіль Укрпошти, з якого вкрали 2,5 млн грн.

В результаті події травми отримали двоє людей.

За інформацією поліції, підірвали автомобіль Газель, який належить Укрпошті.

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Зловмисники вкрали гроші в розмірі 2,5 млн грн, а також табельний пістолет охоронця.

Тілесні ушкодження отримали двоє людей, які перебували в авто.

Наразі правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи по встановленню та затриманню злочинців.

За скоєний злочин зловмисникам загрожують статті: 15 ч.2 п. 6 ст.115 (замах на вбивство) і ч.4 ст.187 (розбій) КК України.

Зараз з’ясовуються всі деталі злочину.

На жаль, вибухи заради збагачення – в Україні не рідкість. Нещодавно в Черкаській області затримали двох іноземців, які підірвали банкомат і викрали більше 400 тис. грн.

Тоді вибух зруйнував не тільки банкомат, але і частину приміщення, де він перебував.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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