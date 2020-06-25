У Харкові під час сімейної сварки чоловік викинув дружину з вікна

У Харкові після сімейної сварки чоловік викинув дружину з другого поверху житлового будинку.

Жінки, які сиділи біля під’їзду одразу ж кинулись допомагати жертві домашнього насилля, але душогубець і не думав вгамовуватися – він вийшов на балкон і почав кричати на людей.

Після падіння 31-річна Тетяна була ще при тямі і попросила сусідів подбати про її 14-річну доньку. Після пекельних сімейних розбірок, квартира тепер схожа на поле битви. Речі розкидані, зірвані штори, деякі меблі розкидані по квартирі.

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Власниця квартири, яка надавала в оренду житло для сімейної пари, каже, що ті вживали наркотики. Про 31-річну Тетяну сусіди розповідають тільки хороше, бо вона самотужки працювала і годувала себе і безробітного чоловіка, а він лише жив у своє задоволення, ще й постійно ображав годувальницю.

Зараз Тетяна в лікарні: у неї травма голови й перелам хребта, а от правоохоронці з’ясовують, чи дійсно чоловік причетний до злочину, хоча сусіди запевняють, що це зробив саме він.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства, однак чоловіка не затримала.

Не так давно у Кременчуці сталося ще одне жорстоке вбивство – чоловік підпалив свою колишню дружину просто у магазині, де вона працювала продавцем.