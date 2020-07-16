Пожежа в Токіо-Стар: в аеропорту затримали співвласника готелю

15 липня в аеропорту Одеси затримали співвласника готелю Токіо Стар, в якій сталася пожежа з жертвами.

Прикордонники затримали фігуранта кримінальної справи про пожежу в одеському готелі, який знаходився в розшуку.

За інформацією Держприкордонслужби, затриманий громадянин Болгарії під час оформлення пасажирів авіарейсу з Риму.

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Затриманим виявився співвласник готелю Сергій Дурач. За словами власника готелю Вадима Чорного, який зараз перебуває під домашнім арештом, Дурач не визнає своєї провини, тому свідомо повернувся в Україну, знаючи про розшук.

Його передали представникам Нацполіціі.

Пожежа в одеському готелі Токіо Стар сталась в ніч на 17 серпня 2019 року. Тоді загинули дев’ять осіб.

18 серпня поліцейські затримали власника готелю Токіо Стар Вадима Чорного. 20 серпня Київський районний суд Одеси обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту.