Вночі 19 липня дитина впала з обриву на камені на одеському пляжі.

Близько 03.00 12-річний хлопчик прийшов на пляж з другом. Їх без батьків побачив охоронець одного їх закладів і вирішив викликати поліцейських.

Хлопчик почув, як чоловік дзвонив у поліцію і почав тікати, але не зміг розрахувати відстань і впав.

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Від отриманих травм дитина померла на місці.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК (умисне вбивство з позначкою нещасний випадок).

Нещасний випадок у Нікополі

15 липня 13-річний хлопчик впав з третього поверху недобудови в Нікополі. Його помітив перехожий.

Чоловік не міг підійти до дитини, тому що заважав високий паркан. Він зателефонував рятувальникам, які вже викликали медиків.

Хлопчик отримав серйозні травми – черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закритий перелом правої гомілки та лівого передпліччя.