У Дніпрі на перехресті вулиць Січових Стрільців та Старокозацької сталася масштабна ДТП за участю маршрутки, постраждала 10-річна дитина.

За попередньою інформацією, під час руху у маршрутного автобуса №136 відмовили гальма. Намагаючись уникнути зіткнення, водій транспортного засобу почав маневрувати і зачепив Mitsubishi.

Зупинитися йому так і не вдалося, через що маршрутка врізалася у Mazda, а та за інерцією зіштовхнулася з автомобілем Audi, що стояв попереду.

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На задньому сидінні Mazda сиділа дитина, в результаті ДТП хлопчик отримав травми. Його госпіталізували до дитячої лікарні.

На місці події працювала поліція. Слідчі встановлюють причини аварії.

А в Одеській області ДТП 7 липня за участю автомобіля Dodge призвела до смерті дитини.

На пішохідному переході транспортний засіб на смерть збив 10-річну дівчинку.

Поліція вирішує питання про відкриття провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, водієві загрожує в’язниця.