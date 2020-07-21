Захоплення автобуса в Луцьку - розпочався штурм і затримання терориста

У Луцьку розпочався штурм автобуса, який було захоплено терористом вранці 21 липня.
Перед цим вийшли заручники, а потім пролунав потужний вибух.
Далі до автобусу під’їхала військова техніка і мікроавтобус з силовиками. Було чутно постріли.
Чоловік, який більше 12 годин у Луцьку утримував заручників в автобусі, здався правоохоронцям, його затримали.
Усі люди, яких він утримував в автобусі, звільнені, повідомили в правоохоронних органах.
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Захоплення заручників у Луцьку
Озброєний чоловік, який назвався як “Максим Плохой” захопив автобус в центрі Луцька на Театральній площі вранці 21 липня.
У транспорті перебували близько 20 пасажирів.
Поліція ввела операцію Заручник, а СБУ ввела план Бумеранг.
Зловмисник повідомив, що має із собою вибуховий пристрій, а ще один сховав в іншому місці та може його підірвати. Кілька разів він відкривав вогонь із автобуса у бік правоохоронців.
Терористом виявився житель Дубно на Рівненщині Кривош Максим Степанович.
ЗМІ повідомили, що чоловік вимагає, щоб найвищі чиновники записали в YouTube заяви про те, що вони терористи в законі.
Також він вимагав, щоб президент України Володимир Зеленський поширив посилання на фільм Земляни 2005 року. Глава держави цю вимогу виконав, але потім відео видалив.
Фото: Arsen Avakov