Захоплення автобуса в Луцьку - розпочався штурм і затримання терориста

У Луцьку розпочався штурм автобуса, який було захоплено терористом вранці 21 липня.

Перед цим вийшли заручники, а потім пролунав потужний вибух.

Далі до автобусу під’їхала військова техніка і мікроавтобус з силовиками. Було чутно постріли.

Чоловік, який більше 12 годин у Луцьку утримував заручників в автобусі, здався правоохоронцям, його затримали.











Автобус із терористом у Луцьку взяли штурмом: заручники встигли вийти / 3 фотографии

Усі люди, яких він утримував в автобусі, звільнені, повідомили в правоохоронних органах.

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Захоплення заручників у Луцьку

Озброєний чоловік, який назвався як “Максим Плохой” захопив автобус в центрі Луцька на Театральній площі вранці 21 липня.

У транспорті перебували близько 20 пасажирів.

Поліція ввела операцію Заручник, а СБУ ввела план Бумеранг.

Зловмисник повідомив, що має із собою вибуховий пристрій, а ще один сховав в іншому місці та може його підірвати. Кілька разів він відкривав вогонь із автобуса у бік правоохоронців.

Терористом виявився житель Дубно на Рівненщині Кривош Максим Степанович.

ЗМІ повідомили, що чоловік вимагає, щоб найвищі чиновники записали в YouTube заяви про те, що вони терористи в законі.

Також він вимагав, щоб президент України Володимир Зеленський поширив посилання на фільм Земляни 2005 року. Глава держави цю вимогу виконав, але потім відео видалив.

Фото: Arsen Avakov