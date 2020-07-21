Захват автобуса в Луцке - начался штурм и задержание террориста

В Луцке начался штурм автобуса, который был захвачен террористом утром 21 июля.
Перед этим вышли заложники, после чего прозвучал мощный взрыв.
Далее к автобусу подъехала военная техника и микроавтобус с силовиками. Были слышны выстрелы.
Мужчина, который более 12 часов в Луцке удерживал заложников в автобусе, сдался правоохранителям, он задержан.
Все люди, которых он удерживал в автобусе, освобождены, сообщили в правоохранительным органах.
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Что известно о захвате заложников в Луцке
Вооруженный мужчина, назвавшийся как “Максим Плохой” захватил автобус в центре Луцка на Театральной площади утром 21 июля.
В транспорте находятся около 20 пассажиров.
Полиция ввела операцию Заложник, а СБУ ввела план Бумеранг.
Злоумышленник сообщил, что имеет при себе взрывное устройство, а еще одно спрятал в другом месте и может его подорвать. Несколько раз он открывал огонь из автобуса.
Террористом оказался житель Дубно в Ровенской области Кривош Максим Степанович.
СМИ сообщили, что мужчина требует, чтобы самые высокие чиновники записали в YouTube заявления о том, что они террористы в законе.
Также он требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский распространил ссылку на фильм Земляне 2005 года. Глава государства вечером требование выполнил, но позже удалил видео.
Фото: Arsen Avakov