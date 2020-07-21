Увечері 21 липня президент України Володимир Зеленський виконав одну з вимог луцького терориста Максима Кривоша, який у вівторок захопив у заручники автобус із людьми.

Зловмисник вимагав, щоб глава держави поширив посилання на фільм Земляни 2005 року.

– Фільм Земляни 2005 року. Дивитися всім, – сказав Зеленський в опублікованому на Facebook відео. Після затримання терориста це відео було видалено.

Під цим постом президента за лічені хвилини з’явилися сотні коментарів. Водночас коментарі багатьох стосувалися саме фільму.

Хтось підтримав дії президента, нагадавши, як себе нині почувають близькі тих людей, які перебувають у заручниках.

Були й ті, хто засудив дії лідера держави, висловивши думку, що не можна слідувати вимогам терористів.

Були й ті, хто порівняв усю ситуацію з сюжетами популярного серіалу Чорне дзеркало.



























Чорне дзеркало: реакція мережі на відео Зеленського після вимоги Кривоша / 7 фотографий

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Затримання терориста

Протягом 12 годин терорист утримував заручників в автобусі у Луцьку, який захопив вранці 21 липня.

Спочатку Кривош відпустив трьох заручників після розмови з президентом Володимиром Зеленським, а потім вирішив здатися.

Після того, як із автобуса вийшли усі заручники, силовики розпочали штурм. Було чутно вибух і постріли.