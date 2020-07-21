Вечером 21 июля президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из требований луцкого террориста Максима Кривоша, который во вторник захватил в заложники автобус с людьми.

Злоумышленник требовал, чтобы глава государства распространил ссылку на фильм Земляне 2005 года.

— Фильм Земляне 2005 года. Смотреть всем, — сказал Зеленский в опубликованном на Facebook видео. После задержания террориста это видео было удалено.

Под этим постом президента за считанные минуты появились сотни комментариев. При этом комментарии многих касались именно фильма.

Кто-то поддержал действия президента, напомнив, как сейчас себя чувствуют близкие тех людей, которые находятся в заложниках.

Были и те, кто осудил действия лидера государства, высказав мнение, что нельзя идти на поводу у террористов.

Были и те, кто сравнил всю ситуацию с сюжетами популярного сериала Черное зеркало.

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Черное зеркало: реакция сети на видео Зеленского после требования Кривоша / 7 фотографий

Задержание террориста

На протяжении 12 часов террорист удерживал заложников в автобусе в Луцке, который захватил утром 21 июля.

Сначала Кривош отпустил троих заложников после разговора с президентом Владимиром Зеленским, а затем решил сдаться.

После того, как из автобуса вышли все заложники, силовики начали штурм. Были слышны взрыв и выстрелы.