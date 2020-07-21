Фільм земляни 2005 року, про який говорив луцький терорист Максим Кривош (Максим Плохой), є документальним і піднімає багато важливих проблем.

Зокрема, у фільмі піднімається тема щодо одомашнення тварин, використання їх для виготовлення одягу та їжі, а також проведення над ними наукових досліджень.

У фільмі використана зйомка прихованою камерою з зоомагазинів і притулків для бездомних тварин. Там є кадри зі скотобійні, місць, де виробляють і продають шкіру і хутро.

Також у фільм йдеться про расизм, сексизм і дискримінацію.

Режисером фільму Земляни у 2005 році виступив зоозахисник Шон Монсон, а закадровий текст прочитав Хоакін Фенікс. Продюсером фільму виступила актриса Меггі Кью. Саундтреки були написані американським діджеєм Moby. Всі вони є веган-активістами.

Вранці 21 липня озброєний чоловік захопив рейсовий автобус у Луцьку. За даними поліції, в салоні перебувають близько 20 пасажирів, СБУ повідомляє про 10.

Особа чоловіка встановлена – це Максим Кривош, житель міста Дубно. У 2005 році його засудили 8,5 років в’язниці за бандитизм і вимагання.

Він написав книгу Філософія злочинця, яку цитує в соцмережах.

Кривош заявив, що підірве автобус, якщо глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков не запишуть і не викладуть в YouTube заяви про те, що саме вони — терористи в законі.

Також він вимагає, щоб президент України Володимир Зеленський поширив посилання на фільм Земляни 2005 року.

Станом на 19.30 переговори з Максимом Кривошем тривають.