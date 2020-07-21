Топ самых громких захватов заложников в Украине

В Украине были разные случаи с заложниками — людей захватывали с требованиями заплатить миллион долларов и вертолет, требовали свободный проезд через страну или же оправдать в уголовном преступлении.

Факты ICTV рассказывают о самых резонансных захватах заложников.

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Захватил отделение Укрпочты

30 декабря 2017 года 33-летний харьковчанин Владимир Безух захватил отделение Укрпочты в центре Харькова.

Задержать террориста помогли сами сотрудницы почты. Сначала ударили его горшком с цветами, а затем креслом. Полицейским осталось только скрутить его.

На суде он заявил, что не жалеет о своем поступке и отметил, что психически здоров. В то же время суд усомнился в заявлении, и отправил Безуха на психиатрическую экспертизу. Она продолжается.

Владимира Безуха обвиняют по трем статьям: захват заложников, изготовление и хранение наркотических веществ.

Ему грозит до 15 лет заключения.

Захват заложников в Одессе

7 июля 2019 года мужчина захватил двух сотрудниц микрофинансовой компании. За то, чтобы отпустить их, требовал миллион долларов и вертолет. Полицейские выбили окно в здание и скрутили мужчину.

Против него возбуждено уголовное дело за захват заложников. Сейчас идут суды, подозреваемый находится под стражей.

Захват в заложники судей

28 февраля 2020 года в заложниках оказались судьи Приморского районного суда города Одессы Виктор Иванов и Вячеслав Бондарь. Они должны были вести судебное заседание над мужчиной, которого обвиняют в умышленном убийстве.

Во время заседания обвиняемому передали пакет с едой, в которой оказалась граната. Он выхватил ее и угрожал взорвать, если его не оправдают.

Полицейские взяли штурмом зала суда. Оказалось, что это был муляж. Суд на мужчиной продолжается.

Генерал обменял себя на заложника

В 2002 году за освобождение заложницы звание Героя Украины получил тогдашний начальник Управления МВД Ровенской области генерал-майор милиции Анатолий Француз.

Он обменял себя на заложницу, которую двое грабителей захватили в банке в Германии. Они попытались убежать через Польшу и Украину в РФ. На заправке под Ровно, генералу удалось уговорить преступников обменять ее на него. Генерал уговорил их сдаться.

Стрельба в Луцке

Рейсовый автобус Красиловка-Берестечко стоит в центре Луцка с 9.25 утра 21 июля. Его сюда привез террорист, который стреляет по полиции из автомата и угрожает подорвать бомбу. В салоне общественного транспорта находится 10 пассажиров.

По данным полиции, автобус в Луцке захватил местный житель Максим Кривош. Он звонит с мобильных телефонов заложников к родственникам и требует распространить его заявления.