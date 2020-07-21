У мережу виклали відео, на якому ймовірний терорист з Луцька Максим Кривош заходить до автобуса, який потім захопить.

На кадрах видно, як чоловік з сумкою та рюкзаком за плечима, заходить у салон та зачиняє двері.

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Рейсовий автобус Еталон їхав з села Красилівка Камінь-Каширського району до міста Берестечко Горохівського району.

У Луцьку він повинен був заїхати на автостанцію №2, де підібрати двох людей. Далі він рухався на Берестечко через Луцьку автостанцію №1, що на вул. Львівській. Замість цього, автобус поїхав на Театральну площу.

Кривош захопив рейсовий автобус о 9.25 у центрі Луцька. На даний момент він стоїть на Театральній площі міста.

Між терористом та поліцією тривають переговори. Очолює процес очільник МВС Арсен Аваков.

Терорист дзвонить з телефонів заручників

Терорист у Луцьку, який взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса, вимагає у журналістів опублікувати свої вимоги.

Він вимагає, аби керівники міністерств, прокуратури, парламенту, церков, а також українські олігархи записали й поділилися на своїх сторінках у соцмережах заявами про те, що саме вони – терористи в законі.

Також відеозвернення повинен записати президент Володимир Зеленський.

Джерело: Лучани