У мережу виклали відео, на якому ймовірний терорист з Луцька Максим Кривош заходить до автобуса, який потім захопить.
На кадрах видно, як чоловік з сумкою та рюкзаком за плечима, заходить у салон та зачиняє двері.
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Рейсовий автобус Еталон їхав з села Красилівка Камінь-Каширського району до міста Берестечко Горохівського району.
У Луцьку він повинен був заїхати на автостанцію №2, де підібрати двох людей. Далі він рухався на Берестечко через Луцьку автостанцію №1, що на вул. Львівській. Замість цього, автобус поїхав на Театральну площу.
Кривош захопив рейсовий автобус о 9.25 у центрі Луцька. На даний момент він стоїть на Театральній площі міста.
Між терористом та поліцією тривають переговори. Очолює процес очільник МВС Арсен Аваков.
Терорист дзвонить з телефонів заручників
Терорист у Луцьку, який взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса, вимагає у журналістів опублікувати свої вимоги.
Він вимагає, аби керівники міністерств, прокуратури, парламенту, церков, а також українські олігархи записали й поділилися на своїх сторінках у соцмережах заявами про те, що саме вони – терористи в законі.
Також відеозвернення повинен записати президент Володимир Зеленський.
Джерело: Лучани