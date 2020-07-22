У Харкові невідомий повідомив про мінування понад 200 об’єктів інфраструктури міста, серед яких медичні заклади, торгові центри, залізничний та автовокзал, готелі та банки.

Інформація надійшла на електронну пошту поліцій тоді, коли Максим Кривош у Луцьку тримав у заручниках людей та погрожував застосувати вибухівку.

Правоохоронці оглянули 208 об’єктів та евакуювали 720 осіб.

Читайте: Стрілянина у Луцьку: терорист погрожує підірвати автобус у разі штурму

Станом на ранок 22 липня поліція не виявила жодних небезпечних пристроїв. Нині правоохорнці шукають особу, яка повідомила про мінування.

Мінування автобусу та захоплення заручників у Луцьку

21 липня у Луцьку Максим Кривош, який діяв під псевдонімом Плохой, відкрив стрілянину у центрі міста, захопив заручників та утримував їх у автобусі.

Він повідомив про мінування транспортного засобу.

Увесь день правоохоронці намагалися домовитися з терористом та визволити людей.

Чоловіка вдалося знешкодити пізно ввечері. За інформацією поліції, у нього був спільник у Харкові. Нині чоловік погодився співпрацювати зі слідством.