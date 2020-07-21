Ймовірний терорист, який відкрив стрілянину у Луцьку, повідомив про мінування автобуса та взяв у заручники 20 людей, погрожує підірвати транспортний засіб з людьми.

Журналістам вдалося поспілкуватися з чоловіком.

– Ти послухай мене! Я сказав: підтягуй побільше журналістів. Тому що якщо почнеться штурм, я підірву автобус. І не лише автобус. А й дистанційно вибухне бомба у людному місці, – повідомив чоловік, який називає себе Максим Плохой.

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Чоловік відмовився повторно озвучувати свої вимоги, адже, за його словами, він назвав їх раніше.

– Та я тобі не буду повторювати вимоги, вони написані… Тобі скидувалося у Viber, – уточнив він.

У автобусі нині перебувають діти та вагітні, повідомляє терорист.

Захоплення заручників у Луцьку

21 липня у Луцьку чоловік взяв у заручники 20 пасажирів автобуса.

Він повідомив про мінування транспортного засобу, а також відкрив стрілянину у центрі міста.

На місці події працює поліція.

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Джерело: Перший