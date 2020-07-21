Ймовірний терорист, який відкрив стрілянину у Луцьку, повідомив про мінування автобуса та взяв у заручники 20 людей, погрожує підірвати транспортний засіб з людьми.
Журналістам вдалося поспілкуватися з чоловіком.
– Ти послухай мене! Я сказав: підтягуй побільше журналістів. Тому що якщо почнеться штурм, я підірву автобус. І не лише автобус. А й дистанційно вибухне бомба у людному місці, – повідомив чоловік, який називає себе Максим Плохой.
Читайте: Захоплення заручників у Луцьку: терорист погрожує дистанційно підірвати бомбу
Чоловік відмовився повторно озвучувати свої вимоги, адже, за його словами, він назвав їх раніше.
– Та я тобі не буду повторювати вимоги, вони написані… Тобі скидувалося у Viber, – уточнив він.
У автобусі нині перебувають діти та вагітні, повідомляє терорист.
Захоплення заручників у Луцьку
21 липня у Луцьку чоловік взяв у заручники 20 пасажирів автобуса.
Він повідомив про мінування транспортного засобу, а також відкрив стрілянину у центрі міста.
На місці події працює поліція.
Більше новин про стрілянину у Луцьку і мінування автобуса читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Перший