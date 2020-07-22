Після довгих перемовин та оцінки ситуації Володимир Зеленський попросив поліцію дати йому змогу особисто поговорити по телефону з луцьким терористом, який утримував 13 заручників.

Оскільки вимоги були не чіткими, то з терористом довго розмовляли психологи та правоохоронці, але після 10/15 секунд розмови він завжди кидав слухавку.

– Людина хотіла тільки одного, щоб виконані були його вимоги. Пропонували одразу провести спецоперацію, але ми не знаємо чим би вона закінчилась. Тобто це був би штурм, швидкий та результативний, але завжди є небезпека що можуть загинути люди і це дуже небезпечно. Тому ми порадились і я захотів проговорити з цією людиною по телефону, – зазначив Зеленський.

Перед дзвінком президента попередили, що терорист може кинути слухавку у будь-який момент, однак Кривош розмовляв із Володимиром Зеленським аж 7-10 хв.

– Ми домовилися, що він зробить перший крок. Я попросив його відпустити пораненого, вагітну жінку і дитину. Він сказав, що пораненого немає, що це був блеф. Тому домовилися, що він відпустить три людини і я після цього запишу відео, – наголосив президент.

Чоловік виконав свою обіцянку та відпустив трьох заручників, у свою чергу Володимир Зеленський записав відео з проханням переглянути фільм Земляни (такою була вимога терориста, – Ред.).

Через 30-40 хвилин після публікації відео зловмисник відпустив людей.

– Це очевидні для мене кроки. Якщо ми можемо щось робити без штурму, якщо ми можемо не ризикувати життям хоча б однієї людини, то ми це робимо. Я з такими принципами живу, жив і буду жити. Тому маємо результат – всі живі. Ми не боремося за рейтингами. Ми боремося за життя. Для мене це найголовніша цінність, – сказав Володимир Зеленський.

21 липня озброєний Максим Кривош захопив рейсовий автобус у Луцьку. За даними поліції, в салоні перебувають близько 20 пасажирів, СБУ повідомляє про 10.

У 2005 році чоловіка засудили 8,5 років в’язниці за бандитизм і вимагання.

Кривош заявив, що підірве автобус, якщо глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков не запишуть і не викладуть в YouTube заяви про те, що саме вони — терористи в законі.

Також він вимагає, щоб президент України Володимир Зеленський поширив посилання на фільм земляни 2005 року.

О 20.20 Кривош випустив з автобуса трьох заручників – літню жінку, вагітну жінку та дитину. Після відео Зеленського він відпустив інших заручників, поліція затримала зловмисника.