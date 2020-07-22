Луцький терорист Максим Кривош здався і більше хвилини стояв біля автобуса в очікуванні того, що до нього хто-небудь підійде і затримає.

Сам штурм почався через півтори хвилини після того, як терорист здався.

Кривош вийшов з автобуса, а через півтори хвилини до нього підійшли заступник голови Нацполіції Коваль, медик і співробітник спецслужби. Його затримали і відвели в сторону.

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В цей час з автобуса почали виходити заручники.

Вже після цього до автобуса під’їхав БТР, підірвав шумову гранату і почався штурм.

Близько 9.00 21 липня озброєний Максим Кривош захопив автобус з пасажирами в Луцьку і погрожував його підірвати.

Він вимагав, щоб глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записали заяви про те, що вони є терористами в законі.

Також він вимагав, щоб президент Володимир Зеленський поширив посилання на фільм Земляни 2005 року. Він виконав цю вимогу.

Після розмови з президентом по телефону, він відпустив трьох заручників.

Кривош відпустив усіх заручників і здався.