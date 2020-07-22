У Києві повідомили про замінування станції метро Вокзальна. Вона зачинена на вхід та вихід.

Наразі з’явилось перше відео з місця подій.

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Біля станції перебувають працівники поліції та евакуюють людей.

“Мінування” метро у Києві

За останні два тижні це вже третє повідомлення про мінування станцій метро у Києві. 17 липня “замінували” станцію метро Шулявська. Там вибухнув сміттєвий бак, внаслідок чого постраждала одна людина, яка наразі перебуває у лікарні.

Вчора, 21 липня, вибух стався біля станції метро Мінська. Біля ринку Мінський вибухнула невідома речовина. Після прибуття правоохоронців було виявлено ще два вибухових предмети, які були розташовані між легковим автомобілем та автокіосками.

Усі вибухівки знешкоджені, а постраждалих не було.