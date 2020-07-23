О 9.00 21 липня Максим Кривош захопив у Луцьку автобус з пасажирами і висунув низку вимог до чиновників і президента.

Антитерористична операція тривала 12 годин і закінчилася лише після того, як Володимир Зеленський поговорив по телефону зі злочинцем. Після розмови Кривош відпустив трьох заручників.

Зеленський опублікував у Facebook відео із закликом дивитися фільм Земляни і після цього терорист відпустив усіх і здався.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що організаційний процес операції був найгіршим, який лише можна уявити в Україні.

– Неузгодженість дій спецслужб, зустріч старих друзів. З трьох осіб, які йшли до нібито терориста ніхто навіть зброю не направ на нього. Людина стоїть руки розставила. Вони йдуть назустріч вільним кроком. Де заходи безпеки? А раптом він вихоплює пістолет, ніж, що завгодно? Їде бронетранспортер, ледве їде. І всі сидять як на прогулянці, на пікніку. Якби захотів, будь ласка, ложи з автомата всю групу, яка їде на БТР, як на параді, – сказав він.

Також Жданов вказав і на промахи президента, який записав відео на вимогу терориста.

– Виходить, що кожен психопат, який уявив себе якимось там месією, може вчинити терористичний акт, щоб поспілкуватися з президентом, безпосередньо і особисто, – сказав він.

Сусіди Кривоша розповіли подробиці його особистості. Чоловік погрожував їм розправою і часто згадував, що вже сидів у в’язниці.

Однак є й інша сторона Кривоша. Він є відомим зоозахисником у місті Дубно. Він дбав про безпритульних тварин і прагнув зупинити їх винищення в місті.

– Він допомагав відловлювати тих собак. Збирав тварин, привозив ветеринарам, ветеринар стерилізував, він доглядав. Він завжди був стриманий, спокійний, у нього не було агресії, не було ніяких негативних речей ні про державу, ні про владу, взагалі ні про що, – розповіла зоозахисниця Ганна Лосік.

Близько 21.40 21 липня луцький терорист Максим Кривош здався і більше хвилини стояв біля автобуса в очікуванні того, що його затримають.

Сам штурм почався через півтори хвилини після того, як заручники вже вийшли з салону, а терорист здався. До автобуса під’їхав БТР, спецназ підірвав шумову гранату і почався штурм.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що правоохоронці діяли за процедурою в таких ситуаціях.

За його словами, СБУ почала штурм, незважаючи на те, що терорист здався, бо не було відомо, чи є в автобусі спільники зловмисника. Також вони перестрахувалися від можливого вибуху.