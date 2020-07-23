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Факти / Надзвичайні події

У Києві на вулиці Кіото обмежили рух – шукають вибухівку

У Деснянському районі Києва на вулиці Кіото правоохоронці обмежили рух.

Про це повідомляє Патрульна поліція столиці.

– Сьогодні зранку надійшов виклик на вулицю Кіото. Пильні громадяни помітили на зупинці пакет, який викликав у них підозру, – заявили у поліції.

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Правоохоронці перекрили рух та охороняють місце події задля безпеки громадян.

На Кіото уже вирушили вибухотехніки.

  • На Кіото обмежили рух - шукають вибухівку
  • На Кіото обмежили рух - шукають вибухівку
  • На Кіото обмежили рух - шукають вибухівку
  • На Кіото обмежили рух - шукають вибухівку
У Києві на вулиці Кіото обмежили рух – шукають вибухівку / 2 фотографии

 

Площу Космонавтів у Києві оточили

22 липня у Києві, на площі Космонавтів, виявили підозрілу валізу.

На місце події прибула поліція і обмежила доступ до території.

Правоохоронці перевірили предмет. За інформацією поліції, він не чинив небезпеки.

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