На Кіото обмежили рух - шукають вибухівку

У Деснянському районі Києва на вулиці Кіото правоохоронці обмежили рух.
Про це повідомляє Патрульна поліція столиці.
– Сьогодні зранку надійшов виклик на вулицю Кіото. Пильні громадяни помітили на зупинці пакет, який викликав у них підозру, – заявили у поліції.
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Правоохоронці перекрили рух та охороняють місце події задля безпеки громадян.
На Кіото уже вирушили вибухотехніки.
У Києві на вулиці Кіото обмежили рух – шукають вибухівку / 2 фотографии
Площу Космонавтів у Києві оточили
22 липня у Києві, на площі Космонавтів, виявили підозрілу валізу.
На місце події прибула поліція і обмежила доступ до території.
Правоохоронці перевірили предмет. За інформацією поліції, він не чинив небезпеки.