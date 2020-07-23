У Полтаві чоловік погрожує підірвати поліцейських – перше відео

У мережу виклали перше відео з Полтави, де невідомий погрожує підірвати гранатою поліцейського.
Відео виклав місцевий телеканал ІРТ Полтава.
За їх даними, на територію колишнього Полтавського хлібзаводу №2 заїхав на мопеді невідомий.
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На місце приїхала поліція. Чоловік спровокував конфлікт і став погрожувати гранатою.
Поліція інцидент не коментує.
Погрожує підірвати гранату
У Полтаві на вулиці Остапа Вишні чоловік погрожує підірвати поліцейських гранатою.
На місці працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група, працівники карного розшуку поліції області.
Рух на вулиці перекритий, поліція просить уникати даний район.
Джерело: ІРТ Полтава