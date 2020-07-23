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Факти / Надзвичайні події

У Полтаві чоловік погрожує підірвати поліцейських – перше відео

У мережу виклали перше відео з Полтави, де невідомий погрожує підірвати гранатою поліцейського.

Відео виклав місцевий телеканал ІРТ Полтава.

За їх даними, на територію колишнього Полтавського хлібзаводу №2 заїхав на мопеді невідомий.

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На місце приїхала поліція. Чоловік спровокував конфлікт і став погрожувати гранатою.

Поліція інцидент не коментує.

Погрожує підірвати гранату

У Полтаві на вулиці Остапа Вишні чоловік погрожує підірвати поліцейських гранатою.

На місці працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група, працівники карного розшуку поліції області.

Рух на вулиці перекритий, поліція просить уникати даний район.

Джерело: ІРТ Полтава

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