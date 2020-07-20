Зламав ребра і розірвав печінку: за побиття 2-річної дитини чоловікові дали 9 років

Раніше судимий житель Волноваського району проведе дев’ять років за ґратами за побиття 2-річного сина своєї співмешканки у серпні 2016 року.
Таке рішення ухвалив Донецький апеляційний суд, підтвердивши вирок суду першої інстанції, який було винесено в березні нинішнього року.
Слідчі встановили, що засуджений завдав дитині 16 ударів в область голови, спини та тулубу через те, що хлопчик не реагував на зауваження п’яного чоловіка.
Лікарі зафіксували у потерпілого множинні переломи ребер, забій легень та розрив печінки.
Після нападу, чоловік пішов із дому, залишивши безпорадну дитину помирати.
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На Київщині батько побив 7-місячну доньку
23 лютого правоохоронці затримали 41-річного чоловіка, який побив 7-місячну доньку.
Дитину від п’яного душогуба врятувала мати дитини, яка вихопила доньку і втекла з дому.
У лікарні дитині діагностували гематому та струс головного мозку.
Джерело: Прокуратура Донецької області