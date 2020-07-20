Зламав ребра і розірвав печінку: за побиття 2-річної дитини чоловікові дали 9 років

Раніше судимий житель Волноваського району проведе дев’ять років за ґратами за побиття 2-річного сина своєї співмешканки у серпні 2016 року.

Таке рішення ухвалив Донецький апеляційний суд, підтвердивши вирок суду першої інстанції, який було винесено в березні нинішнього року.

Слідчі встановили, що засуджений завдав дитині 16 ударів в область голови, спини та тулубу через те, що хлопчик не реагував на зауваження п’яного чоловіка.

Лікарі зафіксували у потерпілого множинні переломи ребер, забій легень та розрив печінки.

Після нападу, чоловік пішов із дому, залишивши безпорадну дитину помирати.

Читайте: Пенсіонерки та чоловік побили жінку у боротьбі за вільне місце у маршрутці

На Київщині батько побив 7-місячну доньку

23 лютого правоохоронці затримали 41-річного чоловіка, який побив 7-місячну доньку.

Дитину від п’яного душогуба врятувала мати дитини, яка вихопила доньку і втекла з дому.

У лікарні дитині діагностували гематому та струс головного мозку.

Джерело: Прокуратура Донецької області