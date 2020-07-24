30-річний мешканець одного з сіл Скадовського району утримував у сараї 13 людей, які приїхали на заробітки з центральних та західних областей, і примушував їх безкоштовно працювати по 15 годин у полі.

Він просто звадавав людей о оренду місцевим фермерам, а зароблені ними гроші забирав собі. Поліція дізналася про це від двох заробітчан, яким вдалося втекти.

Для звільнення інших бранців провели спецоперацію.

Серед звільнених – люди віком від 19 до 53 років, зокрема дві жінки.

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Так званий рабовласник, який називав себе бригадиром, змушував їх працювати під пекучим сонцем з 5.00 і до сутінків за спальне місце та їжу, гроші обіцяв виплатити наприкінці сезону.

Усі 13 людей жили у сараї в антисанітарних умовах.

Робочу силу чоловік шукав серед соціально незахищених категорій населення у Кіровоградській та Закарпатській областях, обіцяв достойну зарплату, безкоштовне проживання та харчування.

Коли ж люди приїздили, їх залякували та примушували до важкої праці.

Проти нього порушено справу за ст.146 ККУ – Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Також вирішується питання про відкриття провадження за ст.149 – Торгівля людьми.















У Скадовську звільнили з трудового рабства 13 заробітчан / 4 фотографии

Найчастіше українці потрапляють у трудове рабство за кордоном, зокрема в Росії.

За даними Міжнародної організації з міграції, за останні три роки близько 49 тис. громадян України стали жертвами торгівлі людьми, 94% з них потрапили саме у трудове рабство, а 65% зазнали експлуатації на території РФ.